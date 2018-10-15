У Києві встановили рекорд з масового виконання гімну ОУН (відео)

За даними представника Книги рекордів України, всього у виконанні гімну взяли участь 8368 осіб.

Учасники маршу 76-ї річниці створення УПА встановили рекорд України з наймасовішого виконання гімну українських націоналістів "Зродились ми великої години".

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Всього у виконанні гімну взяли участь 8368 осіб. 24 серпня 2018 пісня була використана як гімн нової української армії на параді до Дня Незалежності України.

Як відомо, 14 жовтня відзначається День захисника України. У центрі Києва пройшов марш націоналістів який зібрав близько 15 тисяч учасників.