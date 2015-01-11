У Донецькій області озброєні люди викрали голову сільради та його дружину

У суботу група невідомих осіб, одягнених у камуфльовану форму, маскувальні халати білого кольору і озброєних автоматичною зброєю, викрали голову сільської ради селища Широкіне Новоазовського району Донецької області Олександра Глущенка та його дружину Олену Глущенко.

Про це 0629 повідомив син викрадених Євген Глущенко.

Невідомі увірвалися в будинок, однак за місцем проживання сільського голову не виявили. Потім озброєні люди вирушили до приміщення сільської ради Широкіного.

Прибувши до приміщення сільради, де співробітники та її голова Олександр Глущенко займалися оформленням документів на отримання перепусток на в'їзд до Маріуполя для односельців, невідомі озброєні особи схопили Олександра та його дружину Олену і відвезли в невідомому напрямку.

Станом на 21.30 10 січня доля викрадених була невідома.

Читайте такожМаріуполь готується перейти на спеціальний пропускний режимЗа словами Євгенія Глущенко, про подію йому повідомили мешканці селища. Зв'язку з батьками у нього немає.

Він зазначив, що селище Широкіне знаходиться в так званій буферній зоні. Припущень, хто саме викрав батьків, у Євгена немає. Він має намір звертатися за допомогою до правоохоронних органів і просить усіх, хто що-небудь знає про долю цієї сімейної пари, повідомити інформацію в міліцію.