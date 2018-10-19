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Ряд трун: у Керчі прощаються із загиблими при масовому вбивстві (фото)

11:33, 19 жовтня 2018
Суспільство
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У Керчі проходить церемонія прощання із загиблими при масовому вбивстві в політехнічному коледжі.

Про це повідомляє Kerch.com.ru. Центр міста Керчі перекрито, люди несуть квіти до могил загиблих у політехнічному коледжі.

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Як відомо, 17 жовтня студент Керченського політехнічного коледжу відкрив стрілянину та влаштував вибух в навчальному закладі, після чого покінчив з собою. У результаті події загинула 21 людина, близько 50 були госпіталізовані.

Кримінальну справу, порушену за статтею "Теракт", було перекваліфіковано на статтю "Вбивство". У Криму з четверга оголошений триденний траур.

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Теги: #теракт#Керч