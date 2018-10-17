Кількість постраждалих під час теракту в Керчі зросла, 12 з них - у важкому стані

17 жовтня в політехнічному коледжі в окупованій Росією Керчі стався підрив бомби, начиненої металевими предметами.

Після стрілянини в керченській коледжі 12 з 53 поранених знаходяться у важкому стані.

Про це заявив "глава Криму", Сергій Аксьонов, передає "Інтерфакс".

"Загиблих 18 (за деякою інформацією 19 осіб, - ред.), поранених 53, 12 важких", - сказав Аксьонов.

Він також додав, що директор коледжу братиме участь у встановленні особистостей всіх важко поранених. "Всіх тяжкопоранених сфотографують і покажуть директору коледжу", - сказав Аксьонов.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 жовтня, в політехнічному коледжі в окупованій Росією Керчі стався підрив бомби, начиненої металевими предметами.

Згідно з версією Слідчого комітету РФ, студент 4-го курсу коледжу відкрив стрілянину в навчальному закладі, після чого покінчив з собою.

За даними Національного антитерористичного комітету РФ, загинули 17 людей. Глава підконтрольної Кремлю адміністрації Криму Сергій Аксьонов повідомляв про загибель 18 людей, ще 47, за його словами, постраждали. Кримінальну справу, порушену за статтею «теракт», перекваліфікували на статтю «умисне вбивство».