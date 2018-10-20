Перехід на зимовий час в Україні: коли переводити годинник

У 2018 році Україна переводить годинники на зимовий час в ніч на 28 жовтня.

У жовтні традиційно відбудеться перехід на зимовий час.

Коли переводити годинник 2018

За традицією в останню неділю жовтня 2018 року в Україні відбудеться перехід на зимовий час. У ніч з 27 на 28 жовтня о 4.00 стрілки годинників потрібно перевести на годину назад – на 3.00 – і поспати довше.

У 2011 році в Україні вже була спроба скасувати переведення годинників, але вона виявилася невдалою, і ми продовжуємо переходити на зимовий час через короткочасність світлої пори доби ще з 1981 року.

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Зазначимо, що крім України, в кінці жовтня розпочнеться зимовий час у багатьох країнах Європи, США, Мексиці, південній Австралії, Новій Зеландії, Ірані, Ізраїлі та ін (всього майже 100 країн).

Як переведення годинників впливає на організм людини

Науковці стверджують, що людський організм переносить набагато легше перехід на зимовий час, ніж на літній. Але, незважаючи на зайву годину сну, нам все одно важко звикнути до нового режиму. У разі переходу на зимовий час можливі погіршення самопочуття, зниження імунітету і порушення сну. Тому на адаптацію потрібна мінімум тиждень.

Переведення годинників в Україні: лікарі радять

Щоб уникнути небажаних наслідків для організму, за тиждень до переведення годинників не рекомендується братися за більш інтенсивні види тренувань. Також в цілому рекомендується знизити фізичні навантаження, щоб уникнути перевтоми.

Фахівці не рекомендують затримуватися на роботі або братися за більш важкі види діяльності.

Для мінімізації шкоди можна послідовно відходити до сну на 15 хвилин пізніше.

Також бажано виключити з раціону жирну їжу і алкоголь, пити більше води і трав'яного чаю.

Як мінімум за годину до сну рекомендується відмовитися від використання гаджетів.

Вживання вітамінів. Восени імунітет ослаблений, тому варто включити в свій раціон більше овочів і фруктів, вітамінні комплекси (по рекомендації лікаря).

Прогулянки на свіжому повітрі. У сонячний день рекомендовано гуляти на вулиці хоча б 15 хвилин на день для поповнення запасів вітаміну D. Також корисними будуть прогулянки перед сном.

Розслаблюючі процедури. Тепла ванна, масаж або медитація ввечері знімають напругу, втому, допомагають швидко заснути і прокинутися на наступний день повністю відпочивши та з зарядом бадьорості.