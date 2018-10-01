Переведення годинників на зимовий час 2018 в Україні: як пережити і що робити

Щорічний перехід на зимовий час в Україні як завжди відбудеться в ніч на останню неділю жовтня.

Вже у жовтні українці мають перевести стрілки годинника.

У вересні в Україні йшли розмови про скасування повернення на зимовий час. Мінекономрозвитку допускало таку можливість, однак остаточно таке рішення поки не ухвалено. А значить на Україну чекає чергове переведення годиника восени на годину назад і як завжди примовляють в таких випадках - "будемо на годину довше спати".

Коли в Україні переводять годинники на зимовий час:

Згідно з постановою Кабміну №509 від 13 травня 1996 року, переведення часу на зимовий в Україні традиційно пройде в ніч на останню неділю жовтня, тобто 28 жовтня о 04:00 ранку. "Запровадити на території України такий порядок обчислення часу: час другого годинного поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3:00 на 1:00 вперед і в останню неділю жовтня о 4:00 на 1:00 назад", - сказано в документі.

Поради щодо переведення годиника:

Годинники, які потребують переведення вручну, краще перевести ввечері в суботу, перед тим як лягати спати. А ось з сучасними гаджетами краще так не робити. Справа в тому, що смартфони, ноутбуки та планшети запрограмовані так, що самі встановлять точний час за Києвом.

Як фізично перенести переведення годинників:

При переході на зимовий час можливі погіршення самопочуття, зниження імунітету і порушення сну, тому на адаптацію організму потрібен приблизно тиждень.

Якщо слідувати деяким правилам, то дискомфорт від переведення стрілок годинника на зимовий час в 2018 році буде не таким помітним. Лікарі радять за тиждень до переведення годинників на зимовий час дотримуватися такого правила: кожен день лягати спати на 15 хвилин раніше звичайного. Увечері перед сном намагайтеся приймати теплу ванну, пийте трав'яні чаї і налаштовуйте себе тільки позитивні думки.

Коли в Україні хотіли скасувати переведення годинників:

У 2011 році в Україні вже пробували скасувати переведення годинників, однак ця спроба виявилася невдалою через коротку світлу пори доби. Зокрема мешканці західних областей скаржилися на те, що через скасування переходу на зимовий час світловий день у них починається дуже пізно.