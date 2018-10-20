Синод УПЦ КП змінив титул Філарета (відео)

Відтепер існують його повний офіційний титул та скорочені його варіанти.

Священний Синод Української Православної Церкви змінив правила титулування Предстоятеля Київського Патріархату.

Про це написав архієпископ Чернігівський і Ніжинський, речник Української православної церкви Київського патріархату Євстратій Зоря на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що відтепер існують його повний офіційний титул та скорочені його варіанти, які використовуються у повсякденному житті й богослужінні та у відносинах з іншими Помісними Церквами.

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Віднині повний офіційний титул Філарета звучить як «Святійший і Блаженнійший Філарет, Архієпископ і Митрополит Києва – Матері міст Руських, Галицький, Патріарх всієї Руси-України, Свято-Успенських Києво-Печерської та Почаївської Лавр Священноархімандрит».

Скорочений титул має наступну форму: «Святійший Філарет, Патріарх Київський і всієї Руси-України».

У відносинах з іншими Помісними Православними Церквами допустимою формою є «Блаженнійший Архієпископ Філарет, Митрополит Київський і всієї Руси-України».

У прес-службі УПЦ КП зазначили, що таке рішення прийнято у зв'язк зі змінами, які відбуваються в Українській Православній Церкві.

Як повідомляв УНІАН, екзархи Вселенського патріарха підтвердили готовність співпрацювати з духовенством Української православної церкви Київського та Московського патріархатів для вручення Україні томосу про автокефалію.