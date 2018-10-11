Рішення синоду: анафема знята, томос буде після об'єднання українських церков

За підсумками синоду стало відомо, що томос Українська православна церква не отримала.

У Стамбулі під головуванням Вселенського патріарха Варфоломія пройшло триденне засідання синоду Константинопольського патріархату, на якому серед іншого розглядалося питання автокефалії української церкви.

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За його підсумками стало відомо, що томос Українська православна церква на цьому засіданні не отримала.

Згідно з рішенням, Вселенський патріарх продовжує процедуру надання томосу Українській церкві. Також синод повернув в канонічний стан глав УАПЦ Макарія і УПЦ КП Філарета. Крім того, Константинополь застеріг від незаконного захоплення церков і монастирів в Україні.

Як повідомляє patriarchate.org на священному синоді обговорювалися, зокрема, церковні справи України, в присутності його величності архієпископа Данила Памфілійського і його преосвященства єпископа Іларіона Едмонтонського, патріарших екзархів в Україні і після широких обговорень синод постановив:

1) Підтвердити вже прийняте рішення про те, що Вселенський патріархат приступає до надання Автокефалії Церкви України.

2) Відновити Ставропігію Вселенського патріарха в Києві, одну з його численних Ставропігій в Україні, яка там завжди існувала.

3) Прийняти і розглянути клопотання про апеляцію Філарета Денисенка, Макарія Малетича та їхніх послідовників, які опинилися у розколі не за догматичними причинами, згідно з канонічними прерогативами Константинопольського патріарха, щоб отримати такі петиції з боку ієрархів та іншого духовенства від всіх Автокефальних Церков. Таким чином, вищезазначені були канонічно відновлені до їхнього ієрархічного або священичого звання, і їхні вірні були відновлені до спілкування з Церквою.

4) Скасувати юридичне зобов'язання Синодального листа 1686 року, виданого за обставинами того часу, який надав право через ікономію Московському патріарху призначити митрополита Київського, обраного Асамблеєю Священнослужителів його єпархії, яка буде відзначати Вселенського патріарха в якості Першого ієрарха на будь-якому святкуванні, проголошуючи і підтверджуючи свою канонічну залежність від Константинопольської матері-церкви.

5) Звернутися до всіх залучених сторін із закликом уникати присвоєння церков, монастирів та інших об'єктів, а також будь-якого іншого акту насильства і помсти, з тим щоб мир і любов Христа переважала.

Вселенський Патріархат, 11 жовтня 2018 року".