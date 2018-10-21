Керченський стрілець планував напад майже два роки - ЗМІ
00:37, 21 жовтня 2018Суспільство
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За словами співрозмовника, злочинець готувався один, більше стрільців не було.
Ілюстрація / REUTERS
Студент Владислав Росляков, який влаштував бійню у політехнічному коледжі в Керчі, планував свої дії з січня 2017 року.
Про це "РИА Новости" розповіло джерело в правоохоронних органах РФ.
За словами співрозмовника, злочинець готувався один.
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"Більше непійманих стрільців немає", — резюмував співрозмовник агентства.
Як відомо, 17 жовтня студент Керченського політехнічного коледжу відкрив стрілянину та влаштував вибух в навчальному закладі, після чого покінчив з собою. У результаті події загинула 21 особа, близько 50 були госпіталізовані.
Кримінальну справу, порушену за статтею "Теракт", було перекваліфіковано на статтю "Вбивство". У Криму з четверга оголошений триденний траур.
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