Керченський стрілець планував напад майже два роки - ЗМІ

За словами співрозмовника, злочинець готувався один, більше стрільців не було.

Студент Владислав Росляков, який влаштував бійню у політехнічному коледжі в Керчі, планував свої дії з січня 2017 року.

Про це "РИА Новости" розповіло джерело в правоохоронних органах РФ.

За словами співрозмовника, злочинець готувався один.

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"Більше непійманих стрільців немає", — резюмував співрозмовник агентства.

Як відомо, 17 жовтня студент Керченського політехнічного коледжу відкрив стрілянину та влаштував вибух в навчальному закладі, після чого покінчив з собою. У результаті події загинула 21 особа, близько 50 були госпіталізовані.

Кримінальну справу, порушену за статтею "Теракт", було перекваліфіковано на статтю "Вбивство". У Криму з четверга оголошений триденний траур.