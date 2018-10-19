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Масове вбивство в Керчі: опубліковано фото всіх жертв

08:07, 19 жовтня 2018
Інциденти
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REUTERS

Всі знімки загиблих унаслідок бійні у навчальному закладі окупованої Керчі зібрало видання "КП".

Серед загиблих – п'ятеро викладачів, решта – студенти.

Співробітники і викладачі:

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Студенти:

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Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня студент Керченського політехнічного коледжу Владислав Росляков відкрив стрілянину та влаштував вибух в навчальному закладі, після чого наклав на себе руки.

За останніми даними, унаслідок події загинула 21 особа, близько 50 були госпіталізовані.

Раніше в мережі з'явилося відео з камери спостереження, на якому Росляков розраховується за боєприпаси в магазині. Крім того, в розпорядження ЗМІ надійшло фото журналу з магазину, де 18-річний студент коледжу придбав 150 патронів. На знімку видно, що він купив картеч 13 жовтня.

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Новина в сюжеті: Масове вбивство у Керчі
Теги: #вбивство#Керч#Владислав Росляков