Масове вбивство в Керчі: опубліковано фото всіх жертв

Серед загиблих у коледжі Керчі – п'ятеро викладачів та співробітників, решта – студенти.

Журналісти опублікували фото всіх жертв стрільця Владислава Рослякова, який скоїв масове вбивство у коледжі Керчі 17 жовтня.

Всі знімки загиблих унаслідок бійні у навчальному закладі окупованої Керчі зібрало видання "КП".

Серед загиблих – п'ятеро викладачів, решта – студенти.

Співробітники і викладачі:

Студенти:

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня студент Керченського політехнічного коледжу Владислав Росляков відкрив стрілянину та влаштував вибух в навчальному закладі, після чого наклав на себе руки.

За останніми даними, унаслідок події загинула 21 особа, близько 50 були госпіталізовані.

Раніше в мережі з'явилося відео з камери спостереження, на якому Росляков розраховується за боєприпаси в магазині. Крім того, в розпорядження ЗМІ надійшло фото журналу з магазину, де 18-річний студент коледжу придбав 150 патронів. На знімку видно, що він купив картеч 13 жовтня.