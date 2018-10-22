Керченський стрілок спалив особисті речі перед нападом - ЗМІ
00:35, 22 жовтня 2018Суспільство
939 0
Росляков також закопав на пустирі сейф, вміст якого поки невідомий.
Студент Владислав Росляков, який влаштував стрілянину та вибухи в керченському політехнічному коледжі / фото Mash
Підозрюваний у масовому вбивстві людей в коледжі Керчі Владислав Росляков перед нападом спалив свої речі і закопав на полігоні сейф,
Він спалив свої фотографії, зошити, флешки, сім-карту, а також Біблію,передає РЕН ТВ.
Також на записах з камер відеоспостереження видно, як Росляков несе на пустир сейф.
Читайте такожКерченський стрілець планував напад майже два роки - ЗМІ
Раніше бабуся підозрюваного Галина Рослякова розповіла, що внук прийшов, щоб взяти свої дитячі світлини. Після цього з будинку зникли 20 тисяч рублів, відкладені пенсіонеркою на похорон.
Також співробітники поліції обстежують територію навколо занедбаного заводу, де керченський стрілець, ймовірно, тренувався підривати.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Масове вбивство у Керчі