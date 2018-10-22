Керченський стрілок спалив особисті речі перед нападом - ЗМІ

Росляков також закопав на пустирі сейф, вміст якого поки невідомий.

Підозрюваний у масовому вбивстві людей в коледжі Керчі Владислав Росляков перед нападом спалив свої речі і закопав на полігоні сейф,

Він спалив свої фотографії, зошити, флешки, сім-карту, а також Біблію,передає РЕН ТВ.

Також на записах з камер відеоспостереження видно, як Росляков несе на пустир сейф.

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Раніше бабуся підозрюваного Галина Рослякова розповіла, що внук прийшов, щоб взяти свої дитячі світлини. Після цього з будинку зникли 20 тисяч рублів, відкладені пенсіонеркою на похорон.

Також співробітники поліції обстежують територію навколо занедбаного заводу, де керченський стрілець, ймовірно, тренувався підривати.