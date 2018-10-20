Стало відомо, звідки керченський стрілець взяв гроші на зброю (відео)

Росляков фактично пограбував власну бабцю.

Кошти на власну зброю і боєприпаси, застосовані під час нападу на коледж в Керчі 17 жовтня, головний підозрюваний 18-річний Владислав Росляков вкрав у своєї бабці.

Читайте такожНапад у Керчі: госпіталізовано ще одного постраждалого

Про це йдеться в сюжеті ТСН. За її словами, напередодні стрільби онук забрав всі фотознімки з сімейного фотоальбому. А коли пішов – зі схованки зникло 20 тис. руб.

Незадовго до трагедії Росляков приходив до будинку бабці у супроводі двох незнайомих чоловіків у формі. Проте версію про те, що у нападника були спільники або наставники, Росія на офіційному рівні досі відкидає.

Напередодні стало відомо про те, що за тиждень до нападу Росляков проходив стрілецьку підготовку в дитячому таборі "Артек" в окупованому Криму. Соцмережами поширюються фотографії з майбутнім стрільцем, який позує у формі табору біля мішені. Групові тренування відбулися під патронатом Міністерства внутрішніх справ Росії.