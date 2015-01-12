Кількість постраждалих у результаті вибуху в Ізмаїлі зросла до 9 осіб

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, в результаті вибуху балона з газом у кафе «У Фонтана» в центрі Ізмаїла постраждали 9 осіб, з яких п'ятеро - працівники кафе, четверо - відвідувачі.

Як зазначили в прес-службі, троє працівників кафе зараз перебувають у тяжкому стані в реанімації. Зокрема, чоловік 1995 р.н., який працював мангальщиком, дістав термічні опіки 80% тіла, жінки 1983 р.н. і 1974 р.н., - бармен і посудомийниця - дістали термічні опіки 30% і 40% тіла. Крім того, офіціантка, 1992 р.н., дістала термічні опіки 6% тіла, кухар, 1992 р.н., - 8% тіла.

«Серед постраждалих відвідувачів 3 жінки і 1 чоловік дістали опіки від 2 до 6% тіла. Постраждалі - в Ізмаїльській центральній лікарні. Передбачувана причина трагедії - витік газу з газового балона з подальшим вибухом і загорянням», - розповіли в прес-службі.

В управлінні стверджують, що кафе тривалий час було на реконструкції і відкрилося за місяць до Нового року. Органами державного нагляду ДСНС України в Одеській області об'єкт не перевірявся у зв'язку з мораторієм на проведення перевірок, відповідно до Закону України від 23.02.2012 № 4448-VI.

Читайте такожЕксперти назвали попередню причину пожежі в харківському кафе«Власник кафе не подавав декларацію відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, яку повинен подавати через Центр надання адміністративних послуг при органах місцевого самоврядування. Відповідно органи ДСНС про початок робіт поінформовані не були», - заявляє прес-служба. У відомстві наголошують, що кафе працювало без дозвільних документів відповідності вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

Як повідомляв УНІАН, у районному центрі Ізмаїл Одеської області, в барі «У Фонтана», 11 січня стався вибух газового балона. За попередніми даними, вибух стався внаслідок порушення правил техніки безпеки. Спочатку повідомлялося про шість постраждалих, потім - про вісім.

За фактом події внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 270 КК України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).