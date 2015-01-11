В Одеській області стався вибух у кафе, 6 людей госпіталізували

Як повідомив УНІАН начальник відділу зв'язків із громадськістю Головного управління МВС в Одеській області Володимир Шаблієнко, у барі «У фонтана», розташованому по проспекту Суворова, стався вибух газового балона.

Різні ступені опіків отримали 6 людей, вони госпіталізовані, їхнє життя поза небезпекою, зазначив Шаблієнко.

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За попередніми даними, вибух стався близько 16.00 внаслідок порушення техніки безпеки. У відділі повідомили, що рятувальники вилучили з місця події фрагменти підірваного обладнання. Є свідки, які бачили загоряння. На місці працюють рятувальники ДСНС та міліція.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Одесі стався вибух в офісі Координаційного центру допомоги бійцям АТО.