Більшість українців проти обміну Криму на Донбас заради припинення війни на сході

Українці вважають, що Крим - це територія України, і що Росія все одно продовжуватиме агресію проти України.

Більшість опитаних громадян України - 65,8% - проти обміну Криму на Донбас заради припинення війни на сході України, розв'язаної Російською Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати загальнонаціонального опитування населення України, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 16 по 22 серпня 2018 року.

Зокрема, респондентів запитали, чи варто заради припинення війни й встановлення миру "обміняти" Крим на Донбас, тобто - визнати окупований Крим російським в обмін на відхід Росії з окупованих територій Донбасу та припинення підтримки Росією так званих "ЛНР" та "ДНР".

Зокрема, 52,7% вважають, що ні, бо на їх думку Крим - це територія України. Ще 13,1% поділяють думку, що теж ні, бо Росія все одно буде продовжувати агресивну політику по відношенню до України. 10,8% вважають, що треба погоджуватися на будь-які пропозиції, які приведуть до миру, навіть за рахунок Криму. Лише 5,2% думають, що так, це можливо у разі, якщо Росія виплатить компенсації за втрачене Україною в Криму майно, а 0,3% розглядають інші власні варіанти. Водночас, 17,9% - не змогли відповісти.

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Окремо у респондентів запитали, чи готові вони підтримати відновлення фінансових дотацій для Криму з державного бюджету в разі його повернення до складу України.

Так, 34,1% вважають, що не готові, бо на їх думку Крим повинен самостійно вирішувати свої фінансові питання. Водночас, 24,6% - скоріше, що так, - 14,2% - скоріше, що ні, 9,8% - так, безумовно. Ще 17,3% не змогли відповісти.

Опитування було проведене в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей. Опитано 2019 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Як повідомляв УНІАН, менше половини українців вважають, що Крим повернеться до складу України.