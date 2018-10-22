Менше половини українців вважають, що Крим повернеться до складу України

Понад третина українців - 38,8% - поділяють думку, що Крим можливо повернути до складу України після зміни влади в РФ.

42,3% опитаних громадян України вважають, що окупований Росією Крим можливо повернути у склад України лише у довгостроковій перспективі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати загальнонаціонального опитування населення України, проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 16 по 22 серпня 2018 року.

Спочатку соціологи запитали у респондентів, до складу якої країни повинен входити Крим.

Так, 68,9% опитаних вважають, що Крим має входити до складу України, 12,5% - повинен бути таким утворенням як Абхазія, Південна Осетія і Придністров'я, 4,4% - має входити до складу Росії. Ще 14,2% не змогли відповісти.

Також в українців запитали, чи можливе повернення території Криму до України у майбутньому.

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Так, 42,3% вважають, що скоріше за все, можливе, але лише в довгостроковій перспективі, 20,1% - скоріше, вже неможливе, 15,5% - ні, абсолютно неможливе (Крим втрачений Україною назавжди). Лише 5,4% вважають, що повернення Криму можливе вже у найближчій перспективі. Водночас, 16,7% не змогли відповісти.

Разом з тим, у тих респондентів, які вважають, що Крим можливо повернути, соціологи запитали, за яких обставин або у який спосіб це можна зробити. Учасники опитування могли одночасно обрати не більше трьох відповідей.

У цьому за'язку, 38,8% вважають, що це можливо за умови зміни влади (президента) у Російській Федерації, 31,6% - за умови значного посилення санкцій та тиску на РФ з боку міжнародної спільноти, які змусять РФ повернути Крим Україні, 31% - за умови проведення реформ та підвищення загального рівня добробуту в Україні, що приваблюватиме мешканців Криму. Також, 14,4% вважають, що Крим сам повернеться до України у зв'язку із погіршенням внутрішньополітичної та економічної ситуації в РФ, 9,6% - у силовий спосіб (шляхом військового наступу українських Збройних сил на територію Криму).

Опитування було проведене в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей. Опитано 2019 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Як повідомляв УНІАН, екс-депутат Держдуми оцінив ймовірність повернення Криму до складу України.