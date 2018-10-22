Керченський стрілок був прибічником вбивств українців ще до теракту – представник президента у Криму

У Порошенка зазначили, що запобігти подібним інцидентам Україна наразі не може.

Одним із чинників, які могли стати причиною бійні в керченському коледжі, є постійна російська пропаганда в Криму та залякування кримчан постійними загрозами й екстремізмом.

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" розповів представник президента в АР Крим Борис Бабін.

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"Великий вплив постійної російської пропаганди агресії, постійні російські розмови про теракти, які в Криму можна почути на кожній зупинці про нібито якісь загрози, постійні розмови про екстремізм в російських ЗМІ. Це все могло вплинути на сумні події", - наголосив представник президента.

Разом з тим, на думку Бабіна, плинути якимось чином на суспільну свідомість держави-агресора, аби запобігти подібним інцидентам, Україна не зможе.

"Не слід малювати росіян жертвами пропаганди, вони роблять це свідомо. Не слід плекати надію на великий протестний електорат в РФ, бо він буде проявлятися за 5 хвилин до розпаду імперії і ні хвилиною раніше. До того всі будуть слухняно виконувати вказівки вищого керівництва", - вважає він.

Бабін звернув увагу на те, що Владислав Росляков, який влаштував страшну бійню в Керчі, був прихильником Новоросії.

"Ця молода людина, якій закидають вбивство, була прихильником Новоросії, вона була прихильником вбивств українців і до трагічних подій", - зазначив він.

На думку представника президента, Україні варто задуматись над тим, як рятувати жертв російської пропаганди в Криму.

"Щомісяця більше 100 тисяч осіб виходять з Криму на підконтрольну територію і вони в Криму зазнають величезного впливу пропаганди. Ми маємо міркувати, як захистити населення і на підконтрольній території від російської пропаганди, бо вони сьогодні великі інвестиції зробили в мовлення і на сьогодні частина Херсонщини покрита саме російським, а не українським мовленням. Маємо міркувати, як нам бути потім, як після деокупації Криму бути з населенням, яке довгі роки виховувалось в умовах ненависті до України", - наголосив Бабін.