Назву Криму можуть змінити

Чубаров повідомив про можливу зміну назви АР Крим після створення кримськотатарської національної автономії.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Верховної Ради України Рефат Чубаров повідомив про можливу зміну назви адміністративно-територіальної одиниці Автономна республіка Крим у складі України після створення на півострові кримськотатарської національної автономії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Чубаров сказав під час засідання круглого столу у Києві.

Він нагадав, що в рамках конституційної комісії було утворено робочу групу у складі 25 членів цієї комісії, яка займалася питанням напрацювання пропозицій щодо статусу Автономної Республіки Крим.

"Наприкінці нашої роботи ми підготували проект змін і доповнень до Конституції України, до розділу десятого, і одночасно паралельно з цим частина членів робочої групи разом з експертами працювали над проектом закону про статус кримськотатарського народу і проекту закону про корінні народи України", - сказав Чубаров.

Також він сказав, що напрацьовані робочою групою пропозиції має ще розглянути конституційна комісія на своєму засіданні.

"У випадку позитивного рішення конституційної комісії, цей пакет спрямовується до Верховної Ради України. Закони розглядаються у звичайному режимі, зміни до Конституції, якщо вони отримують підтримку 226 голосів народних депутатів, спрямовуються до Конституційного суду, і потім вже повертаються з рішенням Конституційного суду до Верховної Ради. В наших планах було так, щоби на цій сесій розглянути у першому читанні... спрямувати до Конституційного суду, і отримавши рішення Конституційного суду на наступній сесії, це якраз припадає на момент, коли будуть відбуватися президентські вибори, розглянути вже остаточно, але тоді будуть потрібні 300 голосів", - сказав Чубаров.

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При цьому, за його словами, залишається декілька питань, відносно яких рішення прийматиме конституційна комісія.

"Одне з таких питань - це назва. Зараз робоча назва Кримська автономія, але паралельно є пропозиції залишити існуючу назву - Автономна республіка Крим... І також пропозиція Кримськотатарська автономія. Це одне з тих питань, яке має бути вирішене самою конституційною комісією", - сказав Чубаров.

Водночас, він сказав, що робоча група пропонує назву "Кримська автономія". У цьому зв'язку передбачатиметься, що вона матиме уряд автономії та представницький орган - Рада автономії.

Як повідомляв УНІАН, менше половини українців вважають, що Крим повернеться до складу України.