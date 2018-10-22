Українців закликали готуватися до повторення керченської трагедії

За словами екс-заступника голови СБУ, в країнах, що пережили бойові дії, живе безліч людей, які відчувають психологічні проблеми через посттравматичний синдром.

В Україні існують передумови для того, що на підконтрольній території станеться трагедія, подібна стрілянині у коледжі в окупованій Керчі.

Про це "Апострофу" розповів колишній заступник голови Служби безпеки України Віктор Ягун.

За його словами, в країнах, що пережили бойові дії, живе безліч людей, які відчувають психологічні проблеми через посттравматичний синдром.

"Я сподіваюся і буду молитися, щоб цього не сталося в Україні. Разом з тим треба розуміти, що українське суспільство зараз змінилося. Значна кількість людей має досвід бойових дій, не всі з них ангели у плоті. Є люди, у яких - посттравматичний синдром, про який у світі стало відомо після Другої світової війни і після воєн в Кореї і В'єтнамі. Люди вивчали цей синдром, в першу чергу, в Сполучених Штатах, і досвід його лікування. Ізраїльські лікарі так само мають великий досвід. Це все в комплексі дає, на жаль, не дуже хороші прогнози, але разом з тим, сподіваюся, що ті превентивні заходи, які зараз втілюються, зможуть не допустити цього факту", – зазначив Ягунов.

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Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня студент Керченського політехнічного коледжу Владислав Росляков відкрив стрілянину і влаштував вибух в навчальному закладі, після чого наклав на себе руки.

У результаті події загинув 21 чоловік, близько 50 були госпіталізовані.

Кримінальну справу, порушену за статтею "Теракт", було перекваліфіковано на статтю "Вбивство". У Криму з четверга оголошений триденний траур.