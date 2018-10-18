Масове вбивство в Керчі: добірка моторошних кадрів нападу на коледж (фото, відео)
17 жовтня вдень студент Керченського політехнічного коледжу Владислав Росляков відкрив стрілянину та влаштував вибух в навчальному закладі, після чого наклав на себе руки.
Внаслідок події загинули, включаючи Рослякова, який влаштував стрілянину і вибух, 20 осіб.
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Близько 50 були госпіталізовані, 10 з них перебувають у тяжкому стані в реанімації.
Кримінальну справу, порушену за статтею "Теракт", було перекваліфіковано на статтю "Вбивство".
УНІАН зібрав моторошні відео з Керчі, де сталося масове вбивство:
Спочатку місцеві ЗМІ опублікували фото та відео з коледжу, де стався вибух у Керчі:
Незабаром з'явився коментар директора технікуму в Керчі Ольги Гребеннікової. Вона розповіла про події в закладі.
"Повно трупів. Справжній теракт. Увірвалися рівно через п'ять або десять хвилин після мого від'їзду. Підірвали хол, повилітали всі вікна, підірвали все", - заявила вона.
"Бігали з автоматами по другому поверху, відкривали кабінети і вбивали всіх, кого могли знайти. Тут всі наші... Справжній теракт... Як у Беслані. Діти загинули, співробітники загинули", - розповіла Гребеннікова.
Незабаром до постраждалого від вибуху коледжу в окупованій Керчі прибули БТРи і військові з автоматами:
Момент вибуху в коледжі в окупованій Керчі потрапив на відео. Запис з камери відеоспостереження публікує Telegram-канал 112. На четвертій секунді ролика чути вибух. Імовірно, запис був зроблений камерою, встановленою біля входу в коледж:
Потім у мережі з'явилося відео перших секунд після нападу в Керчі. На кадрах видно, як студенти тікають з коледжу, за якими з рушницею і бомбою ходить нападник. Вони перелазять через паркан і ховаються в кущах:
Пізніше в мережі з'явилося відео, зняте всередині будівлі політехнічного коледжу під час розстрілу студентів. На записах, опублікованих у Telegram-каналі Mash, видно, як студенти тікають по сходах, позаду них чути постріли.
Увага! Відео містить шокуючі кадри, не рекомендується до перегляду вагітним і людям зі слабкою психікою!
Також видно, що на сходах лежать тіла загиблих, яким не вдалося втекти від керченського стрілка Влада Рослякова.