Масове вбивство в Керчі: добірка моторошних кадрів нападу на коледж (фото, відео)

В окупованій Росією Керчі у середу, 17 жовтня, стався вибух і стрілянина в політехнічному коледжі. В результаті загинули 20 осіб, включаючи стрільця.

17 жовтня вдень студент Керченського політехнічного коледжу Владислав Росляков відкрив стрілянину та влаштував вибух в навчальному закладі, після чого наклав на себе руки.

Внаслідок події загинули, включаючи Рослякова, який влаштував стрілянину і вибух, 20 осіб.

Читайте такожКамера "піймала" момент вибуху в Керчі (відео)

Близько 50 були госпіталізовані, 10 з них перебувають у тяжкому стані в реанімації.

Кримінальну справу, порушену за статтею "Теракт", було перекваліфіковано на статтю "Вбивство".

УНІАН зібрав моторошні відео з Керчі, де сталося масове вбивство:

Спочатку місцеві ЗМІ опублікували фото та відео з коледжу, де стався вибух у Керчі:

Незабаром з'явився коментар директора технікуму в Керчі Ольги Гребеннікової. Вона розповіла про події в закладі.

"Повно трупів. Справжній теракт. Увірвалися рівно через п'ять або десять хвилин після мого від'їзду. Підірвали хол, повилітали всі вікна, підірвали все", - заявила вона.

"Бігали з автоматами по другому поверху, відкривали кабінети і вбивали всіх, кого могли знайти. Тут всі наші... Справжній теракт... Як у Беслані. Діти загинули, співробітники загинули", - розповіла Гребеннікова.

Незабаром до постраждалого від вибуху коледжу в окупованій Керчі прибули БТРи і військові з автоматами:

Момент вибуху в коледжі в окупованій Керчі потрапив на відео. Запис з камери відеоспостереження публікує Telegram-канал 112. На четвертій секунді ролика чути вибух. Імовірно, запис був зроблений камерою, встановленою біля входу в коледж:

Потім у мережі з'явилося відео перших секунд після нападу в Керчі. На кадрах видно, як студенти тікають з коледжу, за якими з рушницею і бомбою ходить нападник. Вони перелазять через паркан і ховаються в кущах:

Пізніше в мережі з'явилося відео, зняте всередині будівлі політехнічного коледжу під час розстрілу студентів. На записах, опублікованих у Telegram-каналі Mash, видно, як студенти тікають по сходах, позаду них чути постріли.

Увага! Відео містить шокуючі кадри, не рекомендується до перегляду вагітним і людям зі слабкою психікою!

Також видно, що на сходах лежать тіла загиблих, яким не вдалося втекти від керченського стрілка Влада Рослякова.