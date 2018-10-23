Мати керченського стрільця потрапила до психлікарні – росЗМІ

Батько вбивці також може перебувати в лікарні – раніше у нього були проблеми з психікою.

Мати студента Владислава Рослякова, який влаштував масове вбивство в коледжі окупованої Керчі, могла потрапити в психіатричну лікарню.

Про це в коментарі «Собеседнику» розповіла бабуся стрілка Галина Рослякова.

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«З дня трагедії я так і не бачила свою невістку Галю, мати Влада. У поліції мені сказали, що вона зараз у психіатричній лікарні, але зв'язатися я з нею я досі не змогла, — розповіла вона.

Наголошується, що раніше з'являлася інформація про те, що мати стрільця намагалася накласти на себе руки

За словами жінки, батько Владислава також не з'являється вдома. Його забрали в поліцію у день трагедії, 17 жовтня, після чого він так і не повернувся. Не виключено, що він також знаходиться в лікарні — раніше у нього були проблеми з психікою.

«У 2010 році він отримав серйозну черепно-мозкову травму, його оперували, довго лікували, — розповіла жінка. — Але до кінця так і не одужав. У нього було проломлено голову, зараз не вистачає кістки черепа, а металеву пластину він відмовився ставити. Коли вип'є або в стані стресу, міг бути агресивним».

Про дивацтва в поведінці батька Владислава говорять і всі його сусіди.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня студент Керченського політехнічного коледжу Владислав Росляков відкрив стрілянину та влаштував вибух в навчальному закладі, після чого наклав на себе руки. У результаті події загинула 21 особа, близько 50 були госпіталізовані.

ЗМІ повідомляли, що мати Рослякова була активісткою "Свідків Єгови", і ще в дитинстві обклала його суворими релігійними заборонами.