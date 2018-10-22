У нападника на коледж в Керчі були "психічні відхилення" - ЗМІ

Джерело в силових структурах РФ повідомило, що Владислав Росляков "був занурений в тему насильства, його цікавила нацистська тематика".

Студент політехнічного коледжу у Керчі Владислав Росляков, який влаштував стрілянину з вибухом і наклав на себе руки, міг страждати психічним захворюванням, хоча ніколи не спостерігався в психіатра.

Про це ТАСС повідомило джерело в силових структурах.

"Точну відповідь дасть посмертна психолого-психіатрична експертиза, але попередній аналіз його поведінки, в тому числі заснований на словах знайомих, вчителів, на його характеристиках, показує, що у нього були психічні відхилення. Питання, як йому видали довідку для отримання дозволу на зброю, в цьому випадку буде вивчатися", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, молодий чоловік був занурений у себе, друзів у нього не було. Він додав, що Росляков ще два роки тому закинув свої сторінки в соціальних мережах, тоді йому було 16 років. Останні два роки він реєструвався в різних групах під вигаданим ніком. "Він був занурений в тему насильства, його цікавила нацистська тематика, він був зациклений на відеороликах з кадрами насильства і різними стратами. Крім того, в інтернеті він шукав способи виготовлення вибухівки", - повідомили в силових структурах.

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У свою чергу психіатр-криміналіст Михайло Виноградов на прохання ТАСС прокоментувати цю інформацію сказав, що "ознаки психічного розладу у молодої людини є". "Зі ЗМІ відомо, що у дитинстві йому було властиво жорстоке поводження з тваринами, і це був перший дзвінок для батьків, щоб відвести хлопчика до психіатра. Ось тут у мене немає жодних сумнівів, що його треба було спостерігати", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня студент Керченського політехнічного коледжу Владислав Росляков відкрив стрілянину влаштував вибух в навчальному закладі, після чого покінчив з собою.

У результаті події загинула 21 людина, близько 50 були госпіталізовані.

Кримінальну справу, порушену за статтею "Теракт", було перекваліфіковано на статтю "Вбивство".