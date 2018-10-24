"Полювання" на призовників просто на вулиці незаконне – експерт

Експерт нагадав, що, згідно з Конституцією, всі державні органи повинні "діяти виключно у передбачений законом спосіб".

Під час призову до Збройних сил України військовослужбовці не мають права влаштовувати на призовників "полювання", затримуючи їх просто на вулиці.

Про це заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, передає «Обозреватель». Експерт прокоментував скандальне відео з Харківської області, де військовий намагався прямо на вулиці затримати призовника.

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Мусієнко зазначив, що подібні інциденти траплялися і раніше: "У 2016 році теж виникала ситуація, коли на вулиці когось могли зупинити, підійти і забрати".

"Є порядок, передбачений законодавством, де вручається повістка про виклик призовника - це місце роботи, місце навчання або місце проживання. У цих місцях можна. Будь-які інші дії, незважаючи на благородну мету - служіння батьківщині, виконання конституційного обов'язку тощо - не відповідають закону", - підкреслив він.

Експерт нагадав, що, згідно з Конституцією, всі державні органи повинні "діяти виключно у передбачений законом спосіб.

"Обов'язок не тільки громадян, але і правоохоронних органів дотримуватися законодавства", - зазначив Мусієнко.