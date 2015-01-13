Кондитерська компанія Roshen оприлюднила відео нападів на свої магазини у різних районах Києва.

Відео з камер спостереження компанія опублікувала на своєму каналі в Youtube.

На них зафіксовано напади на магазини Roshen в чотирьох районах столиці: 3 січня на Теремках, 5 січня біля метро "Мінська", 9 січня біля метро "Осокорки" і 11 січня біля метро "Житомирська".

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На відео видно, що до магазини підходили молоді люди у капюшонах та масках від 2 до 5 осіб.

Як повідомляв УНІАН, 11 січня близько 4 години ранку під час нічного чергування працівники однієї з приватних охоронних фірм помітили 4-х підозрілих осіб. Невідомі особи камінням розбили вітрину магазину Roshen. Один з учасників події тримав у руках пляшку з запальною сумішшю, інший знімав все на відеокамеру. Побачивши охоронців, молодики кинулися бігти. Однак одного з них, який тримав у руках пляшку з запальною сумішшю, затримали.