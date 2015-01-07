У мережі опубліковано відео збройного нападу на редакцію Charlie Hebdo
На відеозаписах чути постріли й крики "Аллах акбар".
У мережі з'явилося декілька відео збройного нападу на офіс сатиричного щотижневика Charlie Hebdo у Парижі. В перестрілці, за останніми даними, загинули 12 осіб.
За різними даними, від чотирьох до п'яти осіб перебувають у критичному стані.
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На першому відео чутно стрілянину.
На другому відео також чутно постріли й крики "Аллах акбар".
Як повідомлялося раніше, сьогодні двоє озброєних чоловіків увірвалися до офісу французького сатиричного тижневика Charlie Hebdo в центрі Парижа і влаштували там стрілянину. У зв'язку з подією президент Франції Франсуа Олланд скликає термінове засідання кабінету міністрів. Відзначається, що французький лідер вже назвав напад на співробітників редакції терактом.