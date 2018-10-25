Філарет озвучив вимоги до майбутнього голови Єдиної української церкви

Глава УПЦ КП наголосив, що не готовий поступитися особистими амбіціями в питанні обрання голови нової церкви.

Голова Української православної церкви Київського патріархату Філарет озвучив критерії, які будуть враховані під час обрання предстоятеля Єдиної помісної церкви в Україні.

В ефірі Українського радіо він повідомив, що Українську церкву, згідно з умовами Константинопольського патріарха, повинен очолити архієпископ - митрополит, а не патріарх, пише "Новое время".

У зв'язку з цим глава УПЦ КП отримав розширений (архієпископ і митрополит Київський і Всієї Русі України) і скорочений титули (патріарх Київський і Всієї Русі України, для внутрішнього використання).

"Треба мати богословську освіту, треба знати церковні канони, треба мати досвід управління єпархією і досвід управління церквою. А якщо досвіду немає - то діла не буде", - заявив Філарет.

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Глава УПЦ КП наголосив, що не готовий поступитися особистими амбіціями в питанні обрання голови нової церкви.

"Ні! Але не тому, що я вважаю себе таким. А тому, що Москва зробить усе, аби зруйнувати Українську православну церкву. І тому заради того, щоб зберегти Українську православну церкву і довести її до завершення я повинен працювати до кінця", - сказав він.

Нагадаємо, що 11 жовтня Синод Константинопольського патріархату ухвалив історичне рішення про скасування акту про тимчасову передачу Московському патріархату Київської митрополії, створення в Києві ставропігії та визнання канонічними предстоятелів УПЦ КП і УАПЦ, що є важливою віхою на шляху надання автокефалії Українській церкві.