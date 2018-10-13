Філарет розповів, якою мовою будуть вести богослужіння після об'єднання церкви

Філарет запевнив, що богослужбова мова принципово повинна бути українською.

Після створення в Україні єдиної помісної православної церкви мова богослужінь буде здебільшого українською.

Патріарх Філарет зауважив, що в окремих випадках священнослужителі можуть використовувати й інші мови. Про це повідомляє "5 Канал".

"Богослужбова мова принципово повинна бути українська. І проповідь українська. Але ми будемо допускати й церковнослов'янську мову, і проповідь російською мовою. Тобто не буде такого, знаєте, утиску стосовно богослужбової мови", – зазначив Філарет.

Читайте такожВ УПЦ КП назвали місце проведення Об'єднавчого Собору

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання Синоду було оприлюднено рішення, в якому йдеться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України. Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

Сьогодні, 12 жовтня, Київський патріархат закликав єпископат, духовенство та вірних УАПЦ та УПЦ МП розпочати підготовку Об’єднавчого собору.