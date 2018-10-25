Скандал із тортом у школі Харкова: винуватців покарали (відео)

Дівчинка розплакалася, але очільниця батьківського комітету, що влаштувала свято, на це не зважала.

У харківській школі ученицю 6-го класу відсторонили від святкування через те, що батьки принципово не здають грошей у благодійний фонд тамтешніх освітян.

Дівчинку єдину не пригостили тортом і не дозволили піти з класу, а змусили дивитися, як однокласники його їдять, ідеться в сюжеті ТСН.

Обурені батьки кажуть, що їхню Діану принизили перед усім класом під час святкування закінчення чверті. "Сказали: оскільки тато не дає внески до школи, торт їй не належить. Вона попросилася піти додому, вчитель відмовив їй у цьому. Посадила, сказала: сиди", - каже мама Тетяна Блінова.

Дитина розплакалася, але очільниця батьківського комітету, що влаштувала свято, на це не зважала. "Коли я плакала, Толяренко до кожного підходила і говорила, що Діанин тато не здавав гроші, і їй не видали торт", - каже учениця Діана Андронова.

Батьки дівчинки кажуть, що зазвичай з таких святкувань дитину забирають заздалегідь, але цього разу був сюрприз від батьківської трійки. "Ніхто не знав про це. Якби знали, що така ситуація буде, забрали б дитину", - переконує мама. Дорослі вважають приниження своєї дитини помстою батьківського комітету класу за те, що родина принципово не потурає поборам у школі. "Ми боремося для того, щоби школа виховувала дітей, навчала їх, виконувала свої безпосередні функції, а не займалася поборами з батьків", - каже батько Олексій Андронов.

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Родину, крім усього іншого, обурила поведінка класного керівника, яка не зупинила знущання. "Чому вона не запобігла цій ситуації, чому дозволила втручатися в стосунки дитині – не дорослий з дорослим, а грали з дитиною на її почуттях?" - каже Тетяна Андронова.

У самій школі наполягають, що класного керівника на святі не було. "Коли все це почали робити, директор запросив її спуститися до неї в кабінет. І якраз коли її не було, стався цей інцидент", - стверджує заступник директора з навчально-виховної роботи ЗОШ 151 м. Харків Вікторія Калашник. Сама вчителька зараз на лікарняному, на дзвінки не відповідає, а у школі відбулися екстрені батьківські збори за участю чиновників департаменту освіти.

Перед початком завуч просить проголосувати, чи можлива присутність журналістів на зборах. Проти виступає батьківська трійка, серед якої та сама Наталія Толяренко, котра роздавала злощасний торт. "Я підійшла до Діани і сказала, що вибач, Діано, я поважаю думку твоїх батьків, але вони не здають на такі заходи гроші, тому пригостити тебе від усіх батьків у мене нема повноважень. Я як мама прошу пробачення у батьків Діани. Я вчинила, можливо, не толерантно, але ви мене пробачте – підіть у магазин і попросіть безкоштовно торт, дадуть?" - каже вона.

Журналістів таки просять на вихід – збори тривають уже за зачиненими дверима. Після завершення висновок департаменту освіти: оголосити догану директору, класного керівника відсторонити від керівництва класом, батьківську трійку розпустити, а з її очільницею провести виховну бесіду. "Неприпустимо взагалі, щоби мама, батьки могли допустити таке! Якщо в неї є претензії до батьків, вона має з’ясовувати стосунки з батьками, а з дітьми – ні! Тим більше, ображати дитину", - переконана начальник управління освіти Слобідського району Харкова Тетяна Пилаєва.

Чиновники кажуть, що заборонити батькам проводити шкільні свята чи інші заходи не можна, але всі внески можуть бути лише добровільними. "Ми не раз акцентували, що в рамках освітнього процесу не може бути дискримінації за майновою ознакою. І адміністрація школи має за цим слідкувати, а іноді й діяти на випередження", - стверджує керівник експертної групи Міністерства освіти і науки України Олександр Сич. Юристи ж пояснюють, що те, що відбулося із Діаною – визначається правом, як цькування і дискримінація. Якщо дитина зазнала психологічної травми, батьки мають право судитися. "Вимагати сплати моральної та матеріальної шкоди", - каже юрист Роман Чумак.

Ні йти до суду, ні забирати Діану зі школи батьки не збираються – навіть при тому, що після зборів однокласники почали писати їхній доньці образливі повідомлення.