У школі Харкова розгорівся скандал: дівчинці не дали торт, бо її мама не здала гроші

Завуч школи заявила, що торт був не порційний, але підтвердила, що солодощів дівчинці й справді не дісталося.

Ученицю однієї зі шкіл Харкова поставили перед дошкою на святкуванні й сказали, що для неї немає торта, бо її мама не здала грошей.

Це сталося у Харківській загальноосвітній школі №151. Про інцидент стало відомо із Facebook, де про цю історію писали батьки та представники навчального закладу.

Так вчитель цієї школи Євгеній Товстолуг стверджує, що на зборах було вирішено купити порційний торт і тістечка. Гроші здали всі, крім мами однієї учениці. "Вона принципово не здає гроші на жодні потреби класу", - стверджує вчитель.

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"В інші свята батьки купували великий цілий торт і, коли різали, давали і їй шматок за рахунок інших дітей. Цього разу все було порційне", – каже Товстолуг.

Водночас, мама однокласника дівчинки Наталія Добриніна у коментарях написала, що класний керівник не дозволила учениці піти додому зі святкування. Й вона додала, що торт не був порційним - кожному нібито мало дістатися по два шматки.

"Дівчинку поставили біля дошки і сказали, що їй нічого не дадуть, бо її батьки принципово не здають гроші на потреби класу", – пише Добриніна.

В самій же Харківській загальноосвітній школі №151 кажуть, історія обросла купою неправдивих подробиць. Завуч Вікторія Калашник розповіла "Українській правді. Життя", що торт був таки не порційний, але підтвердила, що солодощів дівчинці й справді не дісталося.

"Одна з мам батьківського комітету сказала їй про гроші", – зазначає чиновниця.

Вчительки, за словами завуча, в той час у класі не було, й про ситуацію вона дізналася з вуст цієї учасниці батьківського комітету.

В школі кажуть – ситуацію вирішують. Вже були бесіди з дитиною, її мамою, іншими батьками.

Вікторія Калашник розповіла, що на вівторок, 23 жовтня, заплановані батьківські збори, де жінка, яка не дала солодощів учениці, вибачиться перед дитиною та її матір'ю.

Крім того, обіцяли обговорити ситуацію загалом, щоб подібне більше не повторювалося.