Кривава ДТП у Харкові: адвокат розповів про діагноз Зайцевої (відео)
Головній фігурантці смертельної ДТП у Харкові на вулиці Сумській Олені Зайцевій нібито діагностували посттравматичну енцефалопатію головного мозку.
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Про це заявив її адвокат Євген Мельніченко. Відповідний запис опублікував UA: Харків.
За його словами, у Зайцевої постійно підвищується тиск. "Їй поставлено у СІЗО медичною частиною діагноз "посттравматична енцефалопатія" з різними синдромами. При цьому у СІЗО немає невропатологів. Цей стан її викликаний об'єктивними причинами, й це не спроба уникнути покарання", - стверджує адвокат.
Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоний сигнал світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.
Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування у справі. Перші аналізи показали наявність в організмі Зайцевої опіатів. Пізніше нарколог, який проводив огляд Зайцевої після аварії, зник.
Нагадаємо, Київський районний суд Харкова переносив на 24 жовтня слухання у справі про смертельну ДТП на вулиці Сумській через заяви обвинуваченої Олени Зайцевої про погане самопочуття.