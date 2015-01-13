У Львівській області 68-річна українка готується воювати з автоматом в руках (відео)

Про це повідомляє hromadske.tv.

«Я дуже вдячна тим людям, які вчать наших синів і онуків тримати зброю. Я думала, що знадоблюся – хоч обід тим бійцям приготую. А дивлюся – жінки взяли автомати. То чому б і мені не взяти?» - розповідає вона.

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«Якщо кожен з нас цінуватиме рідну землю – ми здобудемо перемогу», - переконана жінка.

Тим часом, повідомлялося, що у Донецькому аеропорту не вщухають бої. З 7:00 по українських позиціях працює артилерія. Бойовики вже вщент зруйнували диспетчерську вишку.