У Львівській області 68-річна українка готується воювати з автоматом в руках (відео)
14:52, 13 січня 2015Суспільство
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68-річна Катерина Аполінарієвна Білик з Львівщини взяла в руки зброю на курсах військової підготовки в місті Жидачів Львівської області.
Бабуся вирішила взяти до рук автомат / ТСН
Про це повідомляє hromadske.tv.
«Я дуже вдячна тим людям, які вчать наших синів і онуків тримати зброю. Я думала, що знадоблюся – хоч обід тим бійцям приготую. А дивлюся – жінки взяли автомати. То чому б і мені не взяти?» - розповідає вона.
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«Якщо кожен з нас цінуватиме рідну землю – ми здобудемо перемогу», - переконана жінка.
Тим часом, повідомлялося, що у Донецькому аеропорту не вщухають бої. З 7:00 по українських позиціях працює артилерія. Бойовики вже вщент зруйнували диспетчерську вишку.
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