У Донецькому аеропорту не вщухають бої: бойовики знищили диспетчерську вишку
З 7:00 по українських позиціях працює артилерія бойовиків.
Бойовики в Донецькому аеропорту вщент зруйнували диспетчерську вишку.
Про це Громадському повідомили українські військові, які утримують позиції на метеовишці, а потім підтвердив командир 1-ї штурмової роти добровольчого українського корпусу «Правий сектор» з позивним «Подолянин».
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За словами бійців, сьогодні в аеропорту гаряче із самого ранку, з 7:00 по українських позиціях працює артилерія.
"Візуально вежі теж немає. Дим в районі нового терміналу", - повідомляють свідки у соціальних мережах.
Дану інформацію в коментарі УНІАН також підтвердив прес-офіцер АТО Леонід Матюхін.
«Це сталося сьогодні. Стріляли, в тому числі і по вишці. Стріляли з різної зброї », - сказав він.
На питання, чи є в результаті падіння вишки постраждалі серед військовослужбовців, Матюхін відповів, що інформація буде уточнюватися.
«Таку інформацію надає РНБО», - додав він.
VK "Визуально Октябрь и Северный возгораний нет. Вышки тоже нет.Дым в районе нового терминала" 10-20 13/01/15 #Донецкpic.twitter.com/6VjCPOI7OA
— Necro Mancer (@666_mancer) January 13, 2015