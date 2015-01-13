У Донецькому аеропорту не вщухають бої: бойовики знищили диспетчерську вишку

Бойовики в Донецькому аеропорту вщент зруйнували диспетчерську вишку.

Про це Громадському повідомили українські військові, які утримують позиції на метеовишці, а потім підтвердив командир 1-ї штурмової роти добровольчого українського корпусу «Правий сектор» з позивним «Подолянин».

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За словами бійців, сьогодні в аеропорту гаряче із самого ранку, з 7:00 по українських позиціях працює артилерія.

"Візуально вежі теж немає. Дим в районі нового терміналу", - повідомляють свідки у соціальних мережах.

Дану інформацію в коментарі УНІАН також підтвердив прес-офіцер АТО Леонід Матюхін.

«Це сталося сьогодні. Стріляли, в тому числі і по вишці. Стріляли з різної зброї », - сказав він.

На питання, чи є в результаті падіння вишки постраждалі серед військовослужбовців, Матюхін відповів, що інформація буде уточнюватися.

«Таку інформацію надає РНБО», - додав він.