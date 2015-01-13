Бойовики похизувалися в соцмережах, що знищили блокпост під Волновахою

У сепаратистському паблику в соцмережі "Вконтакте" визнали, що бойовики вели обстріл у Волновасі, внаслідок якого в пасажирському автобусі загинули 10 мирних жителів, передає LB.ua.

"Надійшла інформація: знищено укроповський блокпост при виїзді з Волновахи на Донецьк", - було написано в ньому. Пізніше пост відредагували, зараз він викладений у такій редакції: "Щодо Волноваського блокпосту надходить розрізнена інформація: про провокації та про знищений блокпост".

Після того, як інформація про загибель мирних жителів підтвердилася, бойовики відхрестилися від обстрілу.

"Ніхто туди не стріляв. А заявити можна що завгодно", - сказав РИА Новости "заступник командира ополчення ДНР" Едуард Басурін.

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Нагадаємо, близько 14:30 снаряд "Граду" розірвався біля пасажирського автобуса на міліцейському блокпосту поблизу Волновахи. Загинули 10 мирних жителів, поранення отримали 18.