Під Волновахою бойовики обстріляли автобус із мирними жителями: 10 осіб загинули (фото, відео)

Бойовики завдали артилерійського удару по блокпосту сил антитерористичної операції біля Волновахи і влучили в пасажирський автобус, у результаті 10 людей загинули, 13 поранені.

Про це начальник Головного управління МВС України в Донецькій області Вячеслав Аброськін повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«30 хвилин тому з боку Докучаєвська завдано артилерійського удару бойовиками по блокпосту українських правоохоронців у районі Волновахи», - написав він.

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«Пряме влучення в пасажирський рейсовий автобус. Станом на даний момент 10 людей загиблих, 13 поранених. Інформація уточнюється», - додав Аброськін.

Також він повідомив, що на місці події працює слідчо-оперативна група ГУ МВС України в Донецькій області.

Як уточнив "Українській правді" в.о. голови прес-центру Генштабу Владислав Селезньов, серед загиблих - 6 жінок і 4 чоловіків.

У прес-центрі АТО уточнили, що це сталося в районі населеного пункту Бугас.



