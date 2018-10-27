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Російські силовики прийшли з обшуком на засідання "Кримської солідарності"

15:38, 27 жовтня 2018
Суспільство
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Російські силовики знов проводять обшуки \ Кримська солідарність

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Про це повідомляє на сторінці в соцмережі "Кримська солідарність". Про візит силовиків пише на своїй сторінці у «Фейсбуці» і журналіст Радіо Свобода Антон Наумлюк. За його словами, прокурор, який прийшов на засідання, повідомив, що він має здійснити перевірку щодо координатора «Кримської солідарності» Делявера Меметова та правозахисниці Лілі Гемеджі.

Крім того, за словами журналіста, адвоката Едема Семедляєва підозрюють у причетності до організації одиночних пікетів на підтримку фігурантів «справи «Хізб-ут-Тахрір».

На сайтах підконтрольних Росії силових відомств Криму поки немає інформації з цього приводу.

«Кримська солідарність» позиціонує себе як організація, що надає підтримку кримчанам, які після анексії півострова зіткнулися з тиском із боку підконтрольних Росії органів влади Криму.

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Теги: #Крим#обшуки