Прокуратура оголосила підозру і провела обшуки в помешканні голови Держрезерву

Слідчі з`ясовують, навіщо відомство перемістило зерно з Харківської в Черкаську область.

Столична прокуратура оголосила підозру і провела обшуки у помешканні голови Державного агентства резерву України Вадима Мосійчука.

Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко у Facebook.

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"Пан голова в 2017 році вирішив перемістити зерно з Харківської в Черкаську область. Ніби в зв'язку з небезпекою втрати через близькість АТО! Що насправді стояло за зміною місця зберігання - встановить слідство", - йдеться в повідомленні.

Луценко додав, що збитки держбюджету від такого наказу посадовця перевищили 6 млн грн.

У квітні повідомлялось, що співробітники Служби безпеки України разом зі слідчими прокуратури міста Києва проводять обшук в центральному офісі Державного агентства резерву України та на підприємствах «Златодар» (Черкаська обл.) і «Хлібна база №85» (Харківська обл.) у зв'язку з розслідуванням переміщення зерна з Держрезерву з Харківської до Черкаської області.

Про це повідомляв сам голова Держрезерву Вадим Мосійчук на своїй сторінці в Facebook.

«Керуються перевіряючі рішенням Печерського суду про виїмку документів щодо переміщення зерна держрезерву з Харківської в Черкаську область. Головна причина цього полягає у знищенні Держрезервом, так званого «осиного гнізда» корупційних схем, напрацьованих роками на ДП «Хлібна база № 85», - написав він.