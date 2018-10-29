У ЄС назвали "реальну" дату скасування переходу на літній і зимовий час

Європейському союзу необхідно досягти домовленості з сусідами, щоб Центральна Європа лишалася в одному часовому поясі.

Європейському союзу потрібно більше часу для скасування переходу на літній і зимовий час.

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Про це заявив міністр транспорту Австрії Норберт Гофер на неформальній зустрічі міністрів країн ЄС у Граці, передає «Європейська правда» з посиланням на Der Standard.

У вересні Єврокомісія представила план, за яким запропонувала країнам ЄС відмовитися від переведення годинників вже в наступному році.

За словами Гофера, більш реальною метою є 2021 рік.

"Якщо поставити за мету зробити це в 2019 році, як було запропоновано Єврокомісією, то це не підтримає більшість країн", - сказав він.

Міністр наголосив також на потребі досягти домовленості з сусідами, щоб Центральна Європа лишалася в одному часовому поясі.

"Потрібно за будь-яку ціну уникнути "килиму з клаптиків" у Європі" - заявив Гофер.