Стреси неминучі: українцям дали поради щодо адаптації до "зимового часу"

Улітку в Євросоюзі говорили про цілковите скасування переведення годинників, задумалися про це і в Україні.

О 4:00 ранку головний годинник країни переведуть на годину назад. Переведення стрілок відбудеться по всій країні, окрім анексованого Криму та деяких окупованих районів Донецької та Луганської областей, в яких примусово введено московський час.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, разом з Україною на зимовий час зараз переходять 70 країн світу. Суперечки, чи варто це робити, тривають роками. Ще влітку у Євросоюзі говорили про цілковите скасування переведення годинників, задумалися про це і в Україні. А поки урядовці приймають рішення, лікарі застерігають: зі зміною часу стреси неминучі.

Що таке постійна зміна часу, добре знає ведучий програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров. П’ять годин назад або ж на шість уперед для нього – справа звична. Та навіть, попри досвід, уникнути стресу для організму неможливо. "Треба взяти пів таблетки снодійного – і все рівно силоміць лягти спати десь у проміжок між 20:00 і 22:00, щоби прокинутися вранці. Так потрібно змушувати свій організм швидше адаптуватися, бо природнім шляхом це займає тиждень, щонайменше", - каже Дмитро.

Тим, кому не спиться, Комаров радить фізичні навантаження. Активна робота – один з найкращих способів впасти ввечері у ліжко. У лікарів є свої поради для міцного сну: менше солодкого, жирного, алкоголю та кави, натомість більше овочів, фруктів, вітамінів В та С, а ще – релаксаційні процедури. "Курс масажу пройти заспокійливого, раніше були ці хвойні ванни, тобто ці водні процедури, які ідуть на розслаблення", - пояснює імунолог.