У Польщі значно скоротився потік робочої сили з України - ЗМІ

До 59% українців, які працюють у Польщі, можуть виїхати до Німеччини.

У Польщі значно скоротився потік робочої сили з України. За офіційними даними, кількість українських робітників у Польщі скоротилася на 7% за останні три роки, і це число може виявитися більше за українців, які користуються безвізовими поїздками до ЄС.

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Про це пише RzeczPospolita. Також видання наводить дані ООН, яка прогнозує скорочення населення України до 36,4 млн осіб у 2050 році з 44,2 млн в даний момент.

Крім того, приплив української робочої сили у Польщі може зупинити відкриття ринку праці ФРН для працівників не з Євросоюзу. Видання прогнозує, що до 59% українців, які працюють у Польщі, можуть виїхати до Німеччини.

Як повідомляв УНІАН, кожен третій українець отримав мандат на місцевих виборах у Польщі.