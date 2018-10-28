Місцеві вибори в Польщі: кожен третій українець отримав мандат

У Вармінсько-Мазурському воєводстві українці спільно виграли 17 місць.

Понад 90 українців виступали кандидатами на виборах у місцеві органи влади у Польщі, з яких 33 пройшли в ради, комуни і навіть регіональні збори. Це означає, що кожен третій українець отримав мандат.

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Про це повідомляє польське видання NCZAS.com. Так, у виборах взяли участь 92 українця. Кандидати від різних комітетів у всі рівні місцевого самоврядування: комуни, зборів та рад. Вони також подали заявку на посади мерів. Двоє з 33 українців, які отримали мандат, будуть боротися за свою посаду у другому раунді виборів через тиждень.

Два українці увійшли в список Громадянської коаліції у Вармінсько-Мазурській обласній раді. Одним з них є Мирон Сич. Він отримав 19,7 тис. голосів.

В Бяли-Борі Іван Боднар буде боротися за місце мера. У місті Свеце у Вармінсько-Мазурському воєводстві Славомір Ковальчук боротиметься за пост глави комуни.

Варто зазначити, що у Вармінсько-Мазурському воєводстві українці спільно виграли 17 місць. У Поморському воєводстві представник української меншини став радником Штумського повіту.

Українець отримав мандат радника комуни в Мазовії.

У Подляському двоє стали міськими радниками Бяли Подляска, а одна українка зайняла місце в раді Бєльсько-Підляського повіту. Ще один українець став радником в комуні.

У Підкарпатті два українці стали радниками комун, а в Малопольскому - два радника повіту. У Нижній Сілезії українці зайняли два місця - одне в раді комуни і одне в раді Повіа.

Нагадаємо, в 2017 році 661,9 тис. українців отримали перший дозвіл на проживання в Євросоюзі, 88 % з них видала Польща.