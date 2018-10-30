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У Києві продають шоколад з окупованого Донецька - журналіст (фото)

14:24, 30 жовтня 2018
Суспільство
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Журналіст показав фото шоколадки / фото facebook.com/akvilifer

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Йдеться про шоколад Dolci, місцем виготовлення значиться "ДНР" (окупований Донецьк). "Хто хоче шоколадку?", - іронічно запитав у своєму Facebook Златкін.

Нагадаємо, на початку жовтня кримчани знайшли на полицях супермаркетів цукерки Roshen, виготовлені на Липецькій фабриці. На обгортках золотими літерами написано - вироблено в Липецькій області, Росія.

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Теги: #Донецьк#фото#шоколад