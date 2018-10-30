У Києві продають шоколад з окупованого Донецька - журналіст (фото)

У коментарях пишуть, що чекають на фото вітрини й магазину, де був куплений шоколад.

За словами журналіста Тіма Златкіна, у столиці продають шоколад, виготовлений на території окупованого Донбасу. Читайте такожКореспондент УНІАН відвідав фабрику Roshen у РФ після появи "українських" цукерок у Криму (відео) Йдеться про шоколад Dolci, місцем виготовлення значиться "ДНР" (окупований Донецьк). "Хто хоче шоколадку?", - іронічно запитав у своєму Facebook Златкін. Нагадаємо, на початку жовтня кримчани знайшли на полицях супермаркетів цукерки Roshen, виготовлені на Липецькій фабриці. На обгортках золотими літерами написано - вироблено в Липецькій області, Росія.

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