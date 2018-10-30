У Києві продають шоколад з окупованого Донецька - журналіст (фото)
14:24, 30 жовтня 2018Суспільство
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У коментарях пишуть, що чекають на фото вітрини й магазину, де був куплений шоколад.
Журналіст показав фото шоколадки / фото facebook.com/akvilifer
За словами журналіста Тіма Златкіна, у столиці продають шоколад, виготовлений на території окупованого Донбасу.
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Йдеться про шоколад Dolci, місцем виготовлення значиться "ДНР" (окупований Донецьк). "Хто хоче шоколадку?", - іронічно запитав у своєму Facebook Златкін.
Нагадаємо, на початку жовтня кримчани знайшли на полицях супермаркетів цукерки Roshen, виготовлені на Липецькій фабриці. На обгортках золотими літерами написано - вироблено в Липецькій області, Росія.
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