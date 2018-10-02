Кримчани знайшли на полицях супермаркетів цукерки Roshen, виготовлені на липецькій фабриці (відео)
20:51, 02 жовтня 2018Суспільство
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Цукерки купили в Сімферополі кілька днів тому. На обгортках золотими літерами написано - вироблено в Липецькій області, Росія.
Цукерки купили в Сімферополі кілька днів тому / скріншот
Цукерки з липецької фабрики Roshen виявили в окупованому Криму.
Місцеві жителі передали солодощі президентського комбінату журналістам ТСН.
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Цукерки купили в Сімферополі кілька днів тому. На обгортках золотими літерами написано - вироблено в Липецькій області, Росія. У той же час президент не раз заявляв - фабрика Roshen в Росії закрита.
Магазини в Криму заявляють, що вони не отримують поставок з цієї фабрики і не реалізують продукцію "Рошен". На саму фабрику у журналістів додзвонитися не вийшло. У корпорації "Рошен" заявляють, що фабрика не працює з весни 2017 року.
Кримчани знайшли на полицях супермаркетів цукерки Roshen, виготовлені в Липецькій області
Як повідомляв УНІАН, у Криму продають прострочені цукерки Roshen.
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