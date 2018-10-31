Помер відомий український режисер

Народному артисту України було 87 років.

У середу, 31 жовтня, помер відомий український театральний режисер Едуард Митницький, засновник і художній керівник столичного Театру драми і комедії на лівому березі Дніпра.

Про його смерть на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Олег Вергеліс.

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"Сьогодні пішов з життя Едуард Митницький... Видатний режисер, педагог, багатьом з нас близька людина. Світла пам'ять. Співчуття рідним", - йдеться у повідомленні.

Інформацію про смерть режисера підтвердили і в Театрі драми і комедії. Народному артисту України було 87 років.

Що стало причиною смерті, наразі невідомо. Про дату і час прощання з Митницьким обіцяють повідомити додатково.

Всього Едуардом Митницьким створено понад 140 вистав у театрах України, Росії, Німеччини, Чехії, Болгарії та інших країн.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня помер радянський і український художник-мультиплікатор, режисер і сценарист Давид Черкаський.