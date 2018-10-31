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Настя Каменських у "дощику" потрапила під шквал критики (відео)

15:19, 31 жовтня 2018
Суспільство
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Каменських знову розкритикували / Скріншот

Ролик опубліковано в Instagram артистки. На ньому вона з'явилася в чорному одязі в обліпку, поверх якого Каменських одягла накидку з "дощику".

"До чого ця мішура, я так і не зрозуміла", "Товстіти почала знову", "Настю, чому ти така жирна на всіх концертах?", "Відстій", - коментують відеозапис.

Раніше Настя Каменських показала фото, на якому вона одягнена лише в легку білу футболку. Сідниці дівчини оголені.

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Теги: #відео#фото#Настя Каменських