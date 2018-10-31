Настя Каменських у "дощику" потрапила під шквал критики (відео)
15:19, 31 жовтня 2018Суспільство
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Каменських виконала пісню "Я люблю тебе" в "дощику".
Каменських знову розкритикували / Скріншот
Популярна українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, показала нове відео свого виступу.
Ролик опубліковано в Instagram артистки. На ньому вона з'явилася в чорному одязі в обліпку, поверх якого Каменських одягла накидку з "дощику".
"До чого ця мішура, я так і не зрозуміла", "Товстіти почала знову", "Настю, чому ти така жирна на всіх концертах?", "Відстій", - коментують відеозапис.
Раніше Настя Каменських показала фото, на якому вона одягнена лише в легку білу футболку. Сідниці дівчини оголені.
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