Настя Каменських "засвітила" оголені сідниці в Instagram (фото)

Користувачі мережі не схвалили настільки відвертий знімок.

Українська співачка Настя Каменських показала фото, на якому вона одягнена лише в легку білу фтуболку. Сідниці дівчини оголені.

Знімки артистка оприлюднила в Instagram. Користувачі мережі не схвалили настільки відвертий знімок.

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"Тебе діти дивляться", "Правда, перебір", "Мені нині соромно в транспорті з телефону в Instagram зайти. Відкриваєш, а там кругом голі дупи... У Ваші роки пора б вже і головою думати!", "Настя, до чого ти докотилася??? Тебе дивляться діти!", - написали розгнівані користувачі.

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