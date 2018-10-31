Вихідні у листопаді 2018: скільки днів будуть відпочивати українці

У листопаді в українців не буде додаткових вихідних.

У листопаді 2018 року офіційними вихідними днями для українців будуть тільки суботи та неділі.

Календар на листопад 2018:

- загальна кількість календарних днів - 30;

- робочі дні - 22;

- вихідні в листопаді - 8 (3, 4, 10, 11,17, 18, 24, 25).

Свята в листопаді 2018:

9 листопада - День української писемності та мови

17 листопада - День студента

21 листопада - День гідності і свободи

21 листопада - професійне свято українських десантників - службовців Десантно-штурмових військ ЗСУ

24 листопада українці вшанують пам'ять жертв голодоморів

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Нагадаємо, згідно з рішенням Кабміну, рекомендується перенести у 2018 році робочі дні:

- у зв'язку зі святкуванням 8 березня - Міжнародного жіночого дня – з п'ятниці, 9 березня, на суботу 3 березня;

- у зв'язку з Днем праці – з понеділка, 30 квітня, на суботу, 5 травня;

- у зв'язку зі святкуванням Дня Конституції України – з п'ятниці, 29 червня, на суботу, 23 червня;

- у зв'язку з Різдвом Христовим - з понеділка, 24 грудня, на суботу, 22 грудня;

- з понеділка, 31 грудня, на суботу, 29 грудня.