Вихідні в Україні у 2018 році: Кабмін затвердив перенесення робочих днів

Уряд схвалив рішення про перенесення робочих днів у 2018 році.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження було ухвалено на засіданні Кабінету міністрів України.

Згідно з рішенням, уряд рекомендує керівникам підприємств, установ та організацій для працівників, яким установлено п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями в суботу та неділю, перенести у 2018 році робочі дні:

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у зв’язку зі святкуванням 8 березня Міжнародного жіночого дня – з п’ятниці, 9 березня - на суботу, 3 березня;

у зв’язку з Днем праці – з понеділка, 30 квітня - на суботу, 5 травня;

у зв’язку з відзначенням Дня Конституції України – з п’ятниці, 29 червня — на суботу, 23 червня.

у зв’язку з Різдвом Христовим - з понеділка, 24 грудня на суботу, 22 грудня;

Також Кабмін пропонує перенести робочий день з понеділка, 31 грудня — на суботу, 29 грудня.

"Перенесення робочих днів не спричинить зменшення тривалості робочого часу впродовж року, обсягів виробництва і надходжень податкових та обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів і при цьому сприятиме створенню сприятливих умов для святкування у 2018 році 8 березня – Міжнародного жіночого дня, 1 травня – Дня праці, 28 червня – Дня Конституції України, 25 грудня – Різдва Христового та у 2019 році 1 січня – Нового року, а також дасть змогу громадянам заздалегідь планувати час відпочинку", - підкреслили в Мінсоцполітики.