Бойовики продовжують обстріл Луганщини з мінометів та "Градів", загинув мирний житель

Вчора, 14 січня, бойовики 28 разів обстріляли з артилерії 10 населених пунктів Луганської області.

Як йдеться в повідомленні прес-служби голови Луганської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля, населені пункти на контрольованій Україною території Луганської області продовжують інтенсивно обстрілювати з артилерії, мінометів і систем «Град».

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За вчорашній день і минулу ніч зафіксовано 28 обстрілів з боку бойовиків «ЛНР», у зоні ураження виявилися Станиця Луганська, Щастя, Кримське, Трьохізбенка, Кряківка, Чорнухине, Золоте, Попасна.

"Щастя протягом вчорашнього дня тричі потужно обстріляли з боку Веселої Гори (контрольована бойовиками територія). Реактивні снаряди «Градів» вибухали поблизу фільтраційного пункту (вибуховою хвилею і осколками пошкоджено фасад будівлі), а також у самому центрі міста - на вулицях Леніна, Республіканській і Радянській. Близько 16.00 в результаті обстрілу загинув мирний житель, 57-річний чоловік, що проходив по вулиці. Ще дві людини - 59-річна жінка і 68-річний чоловік - отримали осколкові поранення і доставлені в лікарню. Є прямі влучення снарядів у житлові багатоквартирні будинку, загалом на трьох вулицях у центрі міста пошкоджено 12 будинків (деякі серйозно)", - зазначив губернатор.

За його словами, останній обстріл Щастя відбувся в четвер після 3.00. Постраждалих серед мирних жителів немає, як і значних руйнувань інфраструктури. Вранці в місті тихо, системи життєзабезпечення (центральна вода, газ, світло, тепло) функціонують всюди за винятком мікрорайонів, які потрапили в зону обстрілу. Крім того, вчора вночі під обстріл потрапило селище Кримське Новоайдарського району біля 31-го блокпоста на "Бахмутці". Снарядами від «Градів» перебито лінії електропередач, погасло світло.

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Сьогодні вранці представники місцевої влади почали подвірні обходи, наслідки обстрілу поки що невідомі, оскільки з селом немає зв'язку.

У селищі Трьохізбенка, яке обстрілювали практично всю ніч з артилерії, мінометів і «Градів», багато людей ночували у підвалах. В результаті обстрілу пошкоджено кілька будинків, інформація про потерпілих уточнюється. У селищі немає світла, водо- і газопостачання, телефонний зв'язок поки що також відсутній.