Бойовики обстріляли з артилерії 31-й блокпост в Луганській області

Як повідомляється у сюжеті ТСН, цей блокопст став передовою лінією оборони. Там лунають сильні вибухи. Як повідомляється, в результаті обстрілу поранення отримав військовий з 24-ї бригади. Його відвезли в госпіталь в Лисичанськ. У військового серйозне поранення, але лікарям вдалося врятувати його життя.

Читайте такожБойовики встановили в центрі Стаханова артустановку і почали обстрілювати з неї Бахмутку

Пізніше стало відомо про ще одного пораненого і одного загиблого військовослужбовців.

За словами місцевих жителів обстріли місцевості біля 31-го блокопсту відбуваються щодня по кілька разів. Місцеві жителі змушені ховатися в підвалах.

Крім того, на 29-му блокпосту також був обстріл. Сняряд влучив у бліндаж, але в даний час у бійців немає можливості перевірити ситуацію з пораненими.