Раки та Водолії, будьте обережні: гороскоп на листопад 2018 для всіх знаків Зодіаку

Астрологи склали гороскоп на листопад 2018 для всіх знаків Зодіаку.

Листопад - останній осінній місяць - традиційно є одним з найскладніших у 2018 році. Він, як прогнозують астрологи, буде нагадувати стиснуту пружину - події будуть розвиватися вкрай повільно та монотонно, проте все ж всесвіт підготував для деяких знаків Зодіаку якийсь каталізатор - він спровокує різкий стрибок, який змінить все життя.

Правлячої планетою в цьому місяці стане Марс. Скупчення енергії, яке характерне для періоду верховенства Марса, може як спровокувати серйозні конфлікти, так і стати стартом для чогось масштабного і доленосного, передає "Обозреватель" прогноз астрологів.

Саме листопад стане піком виконання бажань. Щасливчиками місяці стануть Діви, Скорпіони і Козероги. Представникам цих знаків відчиняються всі двері: бити ключем буде як ділове, так і приватне життя, а всі інші аспекти діяльності будуть плавно підводити вас до глобального щастя й цілісної самореалізації.

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Деяким знакам Зодіаку гороскоп на листопад, у свою чергу, радить "притримати коней". Наприклад, зірки прогнозують конфліктний місяць для таких знаків, як Овен, Терези і Стрілець. "Гострі" ситуації будуть виникати на роботі, що може негативно позначитися на вашому майбутньому. Постарайтеся хоча б самі не провокувати спірні ситуації.

Цікаво, що досить холодний листопад також готує певний гарячий сплеск у любовному контексті для таких знаків, як Тілець, Лев і Риби. Любовний гороскоп на листопад 2018 року передбачає наростання активності на особистому фронті, при чому ви будете із завидною легкістю досягати взаємності від своїх предметів обожнювання. Якщо і будуть виникати критичні ситуації у стосунках, то вони тільки дозволять перейти на наступний рівень й зміцнити пару. Самотні представники знаків Зодіаку можуть знайти своє кохання, про яке прийнято говорити "на все життя". Правда, варто зазначити, що для досягнення мети необхідно взяти ініціативу в свої руки.

І традиційно, гороскоп на осінь, а саме на листопад, попереджає всіх знаків Зодіаку про можливі проблеми зі здоров'ям. Застуди, вірусні захворювання й загальна слабкість можуть загрожувати абсолютно всім знакам Зодіаку, але все ж деякі виявляться особливо вразливими в цей період. Так, найбільш ретельно про своє здоров'я повинні подбати Близнюки, Раки та Водолії. Цим представникам гороскопу необхідно бути максимально обережними і не забувати про планові огляди у лікарів. Намагайтеся зберігати спокій та не перепрацьовувати - ціль не завжди виправдовує засоби. У вашому випадку - сили, витрачені на безглузду роботу, не відповідають кінцевому результату, тому запасіться терпінням і просто залиште реалізацію "наполеонівських планів" до кращих часів.

Раніше астролог Павло Глоба прогнозував, що найщасливішими зі знаків Зодіаку в листопаді 2018 стануть Діви.